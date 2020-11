A estadia do empresário Christiano Mamedio da Silva, de 34 anos, na prisão parece ter chegado ao fim.

Isso porque uma decisão judicial emitida no início da tarde desta quinta-feira (19), e assinada pelo juiz da 5ª Vara Criminal de Anápolis, Gustavo Braga Carvalho, ordenou a soltura do, até então, detento.

Ele foi preso em flagrante no dia 03 de outubro, quando, enquanto dirigia sob influência de bebida álcoolica, furou o sinal vermelho e matou duas pessoas na Avenida Brasil Sul.

Emanuel Felipe Pires Martins, de 15 anos, e Eurípedes Tomé da Costa, de 26 anos, foram as vítimas fatais da colisão com a VW Amarok de Christiano, que, conforme confirmação da perícia, estava a mais de 100km/h no momento do acidente.

Além da liberação, a decisão também determinou que o empresário tenha a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada e que, devido à embriaguez no momento do delito, fique proibido de frequentar bares, boates e estabelecimentos do tipo.

Em tempo

A soltura aconteceu na mesma semana onde foi comemorado o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito, celebrado no domingo (15.)

Na ocasião, diversas mães que perderam os filhos em acidentes de trânsito em Anápolis se juntaram para cobrar justiça.

Uma das genitoras a comparecer na reunião e dar um relato à reportagem do Portal 6 foi Michelle Pires, mãe de Emanuel, adolescente morto na colisão com a caminhonete de luxo de Christiano.

Pouco mais de quatro dias depois de clamar por justiça, Michelle terá que presenciar a liberação do responsável.

