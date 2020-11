Uma força-tarefa entre a Força Tática Municipal, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizada nesta segunda-feira (23), terminou com um homem preso e uma carga avaliada em R$ 100 mil apreendida.

O caso começou quando um motorista, horas após abastecer o caminhão em uma fábrica de Anápolis com pacotes de café, óleo de cozinha, café e arroz, denunciou ter sido vítima de um roubo.

As equipes policiais se uniram para tentar localizar os produtos e desconfiaram que o próprio trabalhador poderia ter desviado os itens de alimentação.

Os agentes se deslocaram até a casa do caminhoneiro, no bairro Bom Sucesso, e o homem acabou confessando que havia vendido as mercadorias para o dono de um supermercado de Nerópolis.

No estabelecimento, a corporação encontrou parte da carga, além de várias caixas de cigarro de origem duvidosa. Um funcionário contou que o proprietário morava em Petrolina, onde tinha outro supermercado.

As equipes também estiveram lá e encontraram mais produtos. O receptador, porém, conseguiu se esconder e ainda não foi localizado.

Ao todo, foram apreendidos 367 caixas de óleo, 53 fardos de arroz, 84 caixas de cigarro, além de R$ 2.500 que estava com o motorista e um caminhão Mercedes benz/L.

