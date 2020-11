O trânsito no Km 96 da BR-060, na altura do Jardim Arco Verde, bairro da região Sudeste de Anápolis, flui naturalmente após a remoção dos três veículos que se envolveram em um grave acidente no início da tarde desta quinta-feira (26).

O Portal 6 apurou que a carreta tentava acessar a rodovia quando colidiu com o Volkswagen Voyage que trafegava no sentido Brasília.

O motociclista que estava numa Honda Biz não conseguiu parar e, na queda, rolou para debaixo do caminhão.

No veículo de passeio havia três pessoas, que foram retiradas entre as ferragens pelo Corpo de Bombeiros. O motorista da carreta foi o único que nada sofreu.

1 de 3 - + 1. (Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros) WhatsApp Image 2020 11 26 at 14.14.52 2. (Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros) 333333333 3. (Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros) 4444444444

Todas as vítimas são do sexo masculino e levadas para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) em ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Triunfo Concebra.

A reportagem ainda não conseguiu a identificação de todos eles para solicitar informações sobre o quadro clínico.

Mais informações a qualquer momento.