Um desentendimento entre mãe e filha mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, na noite desta sexta-feira (27), no Santa Maria de Nazareth, bairro da região Central de Anápolis.

Por volta de 22h23, os policiais receberam uma denúncia e se deslocaram de imediato ao endereço. No local, encontraram uma idosa de 68 anos, em estado de choque e com um ferimento no braço.

Ela contou que havia sido ferida pela filha, de 37 anos, porque pouco antes tinham tido uma briga. O motivo da discussão, porém, não foi revelado.

A suspeita também estava no local e ainda permanecia tão alterada que os agentes tiveram de usar a força física para contê-la.

Depois de ser atendida pelos bombeiros, a idosa se recusou a ser levada para o hospital. Por isso, as duas tiveram de ser encaminhadas à Central de Flagrantes.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, mas a mãe preferiu não representar criminalmente contra a filha.