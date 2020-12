Divulgado na tarde desta segunda-feira (30), o boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) acusou 49 novos casos (31 do sexo feminino com idade entre 16 e 80 anos, e 18 do sexo masculino de 13 a 67 anos) confirmados de Covid-19 em Anápolis.

O documento, que traz os dados das últimas 24h, não trouxe o registro de novas mortes em decorrência da doença.

Com isso, a cidade permanece 374 óbitos desde o início da pandemia.

Dos 16.554 casos confirmados ao longo do ano, um total de 15.768 estão curados.