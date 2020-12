Policiais militares tiveram de se deslocar até o Jardim Esperança, em Anápolis, nesta segunda-feira (30), para atender a denúncia de que uma idosa de 87 anos, estaria sendo espancada dentro de casa.

Quem acionou a corporação foi uma vizinha, que também contou que o agressor era o filho da vítima, de 57 anos, que fugiu após o crime.

Depois de colher as características do homem, os agentes iniciaram um patrulhamento e conseguiram localizá-lo rapidamente.

O suspeito chegou a mentir o próprio nome para não ser responsabilizado pela violência e estava tão alterado que a equipe teve de usar a força física para que fosse algemado.

A vítima precisou ser submetida a um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (ML) para constatar as lesões que sofreu e o caso deverá ser encaminhado para a Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso (DEAI).

O filho dela foi autuado por vias de fato e injúria e está à disposição da Justiça.