Os tempos mudam, mas as provocações no mundo do futebol, não. Prova disso é o que está ocorrendo pelas ruas do Jardim Alexandrina, na região Norte de Anápolis, nesta quarta-feira (02).

Um carro de som está passando pelas ruas do bairro ecoando frases debochadas como “tem algum flamenguista ai?”, “cadê vocês?”.

Além de tocar músicas que citam o nome do time, o autofalante também reproduz memes como a da mulher desdentada dizendo “ele não vai, não”.

Um dos flagrantes feito por populares foi parar no Twitter, aumentando ainda mais as piadas com a situação.

Na noite anterior, o Flamengo, time com maior torcida no Brasil, foi eliminado da Libertadores da América após perder nos pênaltis para o Racing, da Argentina.