Ex-apresentador da TV Anhanguera e hoje atuando na Record Brasília, Matheus Ribeiro, de 27 anos, está solteiro.

Ele, que estava se relacionando com o policial Yuri Pizzarollo há dois anos, anunciou nesta quinta-feira (3), através de uma publicação no Instagram, o fim do romance.

Ainda na postagem, o jornalista deixa claro que os dois estão de bem um com o outro e que não há mágoas.

“Terminamos um noivado, mas seguimos admirando um ao outro. Seguimos amigos.”

Matheus e Yuri estavam noivos e com o casamento previsto para março de 2021, mas decidiram por um ponto final na relação.