Goiás está entre os cinco estados em que a Ambev, a maior cervejaria do mundo, fez questão de lançar um produto exclusivo para o mercado local.

Trata-se da Esmera, cerveja feita a base de mandioca, cuja matéria prima virá diretamente da região de Cavalcante, no Nordeste goiano.

A multinacional comprará toda a produção dos agricultores, que passarão a ter renda extra mensal de pelo menos R$ 1 mil a partir de agora.

“Quero condecorar a Ambev pelo gesto de estender as mãos ao povo mais carente do Nordeste de Goiás”, disse o governador Ronaldo Caiado, que esteve presente no evento.

O chefe do Executivo Estadual disse também que gostou do nome dado à bebida, uma homenagem às esmeraldas, uma das maiores riquezas minerais que o estado já teve.

Orozina Teixeira, de 52 anos, vive no povoado de Caiçara e é uma das produtoras rurais beneficiadas pela parceria com a Ambev.

Em conversa com a reportagem do Portal 6, ela destacou a expectativa de melhoria de renda para as famílias de agricultores e lembrou que aquela é uma região forte no ecoturismo.

“Todo mundo que vai lá acha muito bonito. Temos muita água, muita cachoeira. Ficamos entre duas serras”, comentou.