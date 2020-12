Um assassinato registrado na noite desta quinta-feira (10) deixou em choque todo o município de Pirenópolis, cidade localizada a 63 km de Anápolis.

Policiais militares tiveram de ser acionados para ir até o Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime, onde constataram que um rapaz, de 21 anos, foi alvejado por disparos de arma de fogo junto com a esposa.

O crime aconteceu quando o casal, que estava em um VW GOL, teria sido interceptado por um veículo desconhecido e os ocupantes começaram a atirar.

Para se proteger, o jovem, identificado como Mateus Gonçalves da Silva, dirigiu rápido até o hospital para buscar socorro.

No entanto, foi seguido pelo outro carro e, quando chegou na porta da unidade hospitalar, o autor desembarcou, atirou várias outras vezes contra a vítima e fugiu.

As equipes médicas correram para levar o casal para dentro do hospital e fizeram de tudo para estabilizá-los. No entanto, afirmaram que, devido ao estado grave, teriam de ser transferidos para Anápolis para terem mais recursos para o tratamento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado para fazer o transporte dos dois. Porém, pouco depois o pai de Mateus esteve na Polícia Civil para denunciar que o filho tinha morrido.

O genitor não soube precisar em que circunstância o óbito aconteceu e nem mesmo se o jovem vinha sofrendo algum tipo de ameaça.

Ao Portal 6, o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) que a esposa de Mateus realmente foi transferida para a unidade e recebeu alta médica nesta manhã (11).