Uma moradora do Residencial Verona, em Anápolis, teve de sair pelas ruas do bairro, na madrugada deste sábado (12), para pedir ajuda de uma viatura que fazia patrulhamento pela região.

Ela contou que vive perto do galpão de uma empresa que fabrica acessórios agropecuários (como botinas e selas) e escutou barulhos no interior do ambiente.

Quando chegou em um terreno ao lado do endereço indicado, os policiais militares viram vários objetos espalhados e perceberam que havia um buraco na parede dos fundos do estabelecimento.

Assim que entraram, viram que todo o material da empresa estava revirado. Muitas coisas já estavam até ensacadas, prontas para serem subtraídas.

Enquanto a proprietária da empresa não chegava, as equipes recolheram vários produtos que foram abandonados pelos criminosos nas imediações.

Posteriormente, tudo foi entregue à vítima. Como os autores escaparam sem deixar rastros, ela foi orientada a fazer um balanço do prejuízo e procurar a Polícia Civil para registrar o furto.