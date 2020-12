A madrugada deste domingo (13) foi de muita festa e agitação na zona rural de Anápolis, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus.

Isso porque o Portal 6 apurou que o dia bíblico “do descanso” começou com uma mega festa que mobilizou cerca de 400 pessoas em uma chácara próxima a Ala 2, a antiga Base Aérea de Anápolis.

Mobilizados por uma temática “hétero-LGBT”, os participantes foram convidados horas antes via WhatsApp para a realização do evento, que foi no estilo rave e chamou a atenção pelo nível da estrutura montada.

Alguns dos convidados não foram abalados pelas amarras sociais e éticas das aglomerações no cenário pandêmico, e realizaram diversas publicações no Instagram, através dos stories.

Porém, os perfis foram privados pouco tempo depois da festa.

Já no Twitter, a cobrança quanto à super comemoração foi diferente. Alguns usuários se posicionaram sobre, porém, para lamentar não terem sido convidados.

A Polícia Militar (PM) não chegou a ser acionada para averiguar a situação.