Um homem não identificado foi alvejado com um disparo de arma de fogo na manhã desta segunda-feira (21), no Recanto do Sol, bairro da região Nordeste de Anápolis.

Informações preliminares apuradas pelo Portal 6 dão conta de que tudo teria começado depois que ele tentou jogar dois pacotes por cima do muro do Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública da cidade.

A ação foi toda flagrada por policiais penais. Uma perseguição foi iniciada de imediato para prender o suspeito, que pilotava uma moto.

Quando passou pelas proximidades de uma igreja evangélica, o homem colidiu com a motocicleta, caiu e levou o tiro no braço. Apesar do ferimento, ele permaneceu estável e consciente.

Vídeo feito no local mostra o suspeito no chão, ensanguentado e rodeado pelos policiais penais.

Após tentar fugir de policiais penais, homem cai de moto e leva tiro no braço, em Anápolis pic.twitter.com/S8bG93arXk — Portal 6 (@portal6anapolis) December 21, 2020

Uma equipe da Polícia Militar também esteve no local para prestar apoio e o caso deverá ser registrado e investigado pela Polícia Civil.