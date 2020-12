A redução média do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em Goiás será de 3,78% em 2021, se comparado ao ano que se encerra em 31 de dezembro. É o que informou a Secretaria da Economia nesta segunda-feira (28).

Conforme a pasta, que também já definiu o próximo calendário de pagamento (confira logo abaixo), a tabela usada para calcular o tributo tem como base o cálculo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Em Goiás, os veículos com fabricação a partir de 2007 são tributados. Dos 4,1 milhões de veículos registrados no estado, apenas 2,3 milhões são nesta condição.

O desconto anual sobre o IPVA é dado de acordo com o valor venal do automóvel. Por isso, ele pode chegar a 5,19% – sendo o mínimo de 1,99%.

Para motocicletas e similares a redução foi de 1,82%, segundo a Fipe. Não houve aumento da alíquota para nenhum contribuinte-motorista em Goiás.

Outros descontos

Em Goiás existem descontos de 50% no IPVA para modelos populares (carro 1.0 e motocicletas até 125 cilindradas) se o motorista estiver com o imposto em dia e não tiver cometido infração de trânsito no ano anterior. Também há desconto variando de 5% a 10% para quem inscrever o CPF nas compras de varejo local e participar do programa Nota Fiscal Goiana.

Há isenções no pagamento do IPVA para pessoas com deficiência física, mental e visual, e para autista conferidas por leis estaduais. Em 2020 foram concedidos 13.662 benefícios para pessoa com deficiência (PcD) em Goiás.

Emissão e pagamento

O IPVA em Goiás pode ser pago em três parcelas ou à vista, sendo que na última deve ser quitada a taxa de Licenciamento Anual e o Seguro DPVAT.

A entrega de boleto em domicílio foi suspensa em 2020 e continua suspensa no próximo ano.

O boleto deve ser emitido pela internet nos sites da Economia e do Departamento de Trânsito do Estado (Detran).