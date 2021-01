A segunda-feira (04) foi de muito trabalho para policiais da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis, que conseguiram recuperar um veículo furtado em pouco mais de 24h após o crime.

Durante a tarde, a equipe recebeu informações de que o suspeito de ter cometido o delito estaria passeando pela Praça Bom Jesus, no Centro.

Os policiais então iniciaram um patrulhamento pela região e localizaram um homem de 38 anos, com as mesmas características do responsável pelo furto do veículo, um GM Corsa.

Não deu nem tempo de pensar em alguma desculpa. É que durante a busca pessoal, os agentes encontraram a chave do carro no bolso do homem.

Restou a ele apenas contar para a equipe que o veículo estava estacionado nas proximidades da Praça do Ancião, na Avenida Senador José Lourenço Dias.

A dona do carro, uma mulher de 39 anos, estava desesperada sem o automóvel e foi avisada de imediato que o pertence já havia sido recuperado.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes e o autor deverá responder por furto.