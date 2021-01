Policiais militares se mobilizaram na noite desta quinta-feira (07) para recuperar uma moto que havia acabado de ser furtada no Jardim Alexandrina, região Norte de Anápolis.

Os agentes receberam a denúncia do proprietário, que contou que um rapaz, de 18 anos, foi até um lava jato e pegou o veículo, alegando que precisava usá-lo.

Por meio de imagens de câmeras de segurança, foi possível identificá-lo e a equipe se deslocou até o endereço, onde o suspeito vive com o tio.

Chegando lá, souberam que o envolvido no furto era o mesmo jovem que, horas antes, teve um surto no antigo sanatório e fugiu, deixando uma porta de vidro totalmente destruída.

O rapaz estava tomando banho quando os policiais chegaram e o tio contou que ele estava machucado, porque caiu da moto enquanto chegava em casa.

Depois de ser detido, o suspeito ainda se justificou. Disse que pegou a moto porque estava com dores no quadril e, por isso, não ia conseguir andar a pé até a residência do tio.

Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes e colocado à disposição da Justiça para responder por furto.

