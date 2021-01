O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil de Anápolis informou na tarde desta segunda-feira (11) que prendeu mais um participante da execução de Rafaella Batista dos Santos, de 22 anos, morta em 27 de outubro de 2020.

Apenas as iniciais do nome do rapaz (R.F.F), que tem 23 anos, foram divulgadas, mas outros detalhes desvendados pelo GIH tornaram-se públicos.

Liderados pelo delegado Wllisses Valentim, os investigadores descobriram que o rapaz se juntou aos outros dois traficantes que executaram a vítima.

R.F.F era amigo de Rafaella e teria aproveitado o fato de anteriormente morarem juntos para atraí-la a uma rua erma do Jardim Goiano. Segundo a Polícia Civil, ele também foi o responsável por conseguir a arma.

‘Plano perfeito’

O trio planejou o homicídio após descobrir que a garota estava ficando com parte das encomendas de drogas que ela entregava como motogirl, profissão também utilizada pela vítima para atividades lícitas.

“No dia dos fatos, Rafaella foi chamada pelos investigados para a realização de um serviço, atraída para um local ermo e morta a tiros. Câmeras de segurança das proximidades flagraram a fuga de um dos autores”, detalhou o delegado Wllisses Valentim, titular do GIH.

Momento em que um dos assassinos da motogirl Rafaella Batista dos Santos, de 22 anos, foge após disparos. Notícia completa no: //t.co/AklR8h8iaB pic.twitter.com/u7eMb2wqny — Portal 6 (@portal6anapolis) December 11, 2020

Assim como os demais integrantes do ‘plano perfeito’, jovem foi levado para cadeia pública do município

Comoção

Além de repercutir muito na cidade, o assassinato da motogirl também comoveu as redes sociais.

Não foram poucos os amigos e conhecidos que demonstraram pesar e deixaram mensagens de carinho para a jovem.

A maioria deles, no entanto, pareceu desconhecer que a jovem também entregava drogas pela cidade.

