É estável o quadro clínico do jovem de 27 anos alvejado com dois disparos de arma de fogo, neste domingo (10), durante uma perseguição policial, na BR-414, na zona rural de Anápolis.

A informação foi confirmada ao Portal 6 pelo Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), que emitiu boletim médico na manhã desta segunda (11) explicando que o paciente está orientado e consciente.

Ele é o rapaz que protagonizou um dos crimes que mais mobilizou as forças de segurança pública de Anápolis no final de semana. Ao todo, cerca de cinco viaturas estiveram na ocorrência, inclusive da CPE.

O caso começou por volta de 10h40, quando uma equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento pela Vila Jaiara e recebeu a denúncia de que um carro havia sido furtado e um garotinho de três anos, neto do proprietário do veículo, levado como refém.

Os policiais de imediato se deslocaram para tentar salvar a vida da criança. Como souberam que o autor do crime trafegava em direção a Corumbá, solicitaram reforços de Planalmira.

No meio do caminho, o veículo foi visto retornando para Anápolis em alta velocidade. O garotinho não estava mais nele e o condutor tentou atropelar alguns agentes para fugir.

Por isso, as equipes tiveram de efetuar disparos que acertaram dois pneus do carro. O autor ainda acabou alvejado no braço e nas costas, mas ainda assim não quis obedecer a ordem de parada.

Uma nova viatura então chegou para ajudar na abordagem do criminoso, que contou que havia abandonado a criança em um córrego, com um desconhecido, porque estava com medo.

Uma outra equipe foi até o local apontado pelo rapaz e conseguiu localizar o menor, sem nenhum ferimento.

Aos policiais, o jovem contou que tinha a intenção de pegar uma estrada de chão, onde entregaria o carro furtado, que já teria sido ‘encomendado’.

Como estava ferido, precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Mesmo internado no HUANA, ele está à disposição da Justiça e deverá responder por furto e tentativa de homicídio.

O carro, que ficou destruído, foi guinchado e levado para a Central de Flagrantes.