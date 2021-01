Na noite deste domingo (17), policiais militares foram acionados para atender uma denúncia grave de violência doméstica em um carro estacionado na Vila São Joaquim, em Anápolis.

Assim que os agentes chegaram na rua indicada, por volta de 21h25, encontraram a vítima, de 42 anos, que contou ter sido agredida pelo amásio, de 43 anos.

Ela relatou que, mais cedo, estava com o companheiro em um bar da Vila União, quando começou a apanhar e receber várias ameaças de morte.

Não satisfeito, o homem ainda teria forçado a mulher a entrar no carro e acelerou antes que estivesse acomodada no banco do passageiro. Por isso, ela afirma ter caído e sido arrastada pelo veículo.

A vítima apresentava várias lesões pelo corpo e tinha também machucados na cabeça, que teriam sido provocadas pelo amásio.

O suspeito, que ainda estava dentro do carro, contou para os policiais que bebeu cerca de dez latinhas de cerveja e confessou ter se desentendido com a mulher. Não quis, porém, entrar em detalhes sobre a briga.

Levado até o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o teste do bafômetro constatou que ele tinha 0,62 mg/l de álcool no organismo, quase o dobro da tolerância criminal.

Por isso, o homem foi encaminhado à Central de Flagrantes e está à disposição da Justiça para responder por lesão corporal dolosa e embriaguez ao volante.