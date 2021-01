Localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) e referência no ramo farmacêutico, o Laboratório Teuto está com mais de 65 vagas abertas para contratar novos funcionários.

As oportunidades são para profissionais que desejam atuar nas áreas de produção (nível médio) ou de qualidade e engenharia (nível técnico e superior).

O início é imediato e há também opções de vagas que podem ser ocupadas por pessoas com deficiência (PCD).

Além do salário, os selecionados também receberão benefícios, como refeição no local, vale alimentação, transporte corporativo com acesso gratuito ao Wi-Fi, dentre outros.

Os interessados em trabalhar no Teuto podem cadastrar os currículos no site do laboratório ou encaminhar o currículo para o e-mail [email protected], especificando a vaga de interesse no campo do assunto.