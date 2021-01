Já repercute no país a ação do Corpo de Bombeiros, do último sábado (17), em que os militares precisaram resgatar um bebê de apenas um ano, que se prendeu no banheiro do apartamento em que vive com os pais, no setor Bueno, em Goiânia.

No 15° andar, o cômodo estava com a porta aberta e o garotinho resolveu entrar e brincar com os objetos da gaveta de um armário, embaixo da pia.

Acontece que, quando aberta, a gaveta impede que a porta seja empurrada, comprometendo a saída do banheiro.

Percebendo que não conseguiria sair de lá, o bebê começou a chorar, chamando atenção dos pais.

Eles até tentaram entrar no cômodo, mas preferiram procurar socorro.

Uma possibilidade para o resgate seria arrombar a porta, mas como a criança já estava bastante assustada, os bombeiros optaram por outra solução mais ‘radical’.

Em um mecanismo de rapel, a equipe subiu ao 17° andar e desceu pelas cordas até o 15°. Com muito trabalho, os profissionais conseguiram passar por uma pequena janela, alcançando o garotinho.

A criança foi salva sem nenhum ferimento e entregue aos pais.