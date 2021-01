Um passeio matutino para levar a bicicleta ao ar livre acabou se tornando um verdadeiro pesadelo para um morador de Anápolis, de 44 anos, neste domingo (24).

Isso porque, enquanto trafegava com um Fiat Palio Weekend pelo viaduto Nelson Mandela, localizado na Avenida Brasil Norte, o homem perdeu o controle do veículo e acabou indo de encontro com um poste próximo.

Além de se acidentar sozinho, a situação acabou ficando ainda mais vergonhosa para o homem quando até mesmo o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para, além de prestar os primeiros socorros, tentar salvar também a bicicleta da vítima.

A bike era de alto valor e estava sendo transportada no automóvel no momento da colisão.

Por sorte, ninguém mais se envolveu na confusão, já que tudo aconteceu no início da manhã, em um horário de pouco tráfego.

Nem mesmo o condutor do Palio se machucou, tendo até mesmo liberado o atendimento médico, sendo o dano causado apenas material.