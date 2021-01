Já foi encaminhado ao Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis, o jovem de 22 anos que foi preso pela Polícia Militar, nesta quarta-feira (27).

Ele é suspeito de ter entrado em uma tradicional loja de doces do Jundiaí, bairro nobre da região Central de Anápolis, durante a madrugada, para furtar R$ 300 e um aparelho celular.

O proprietário do estabelecimento também afirmou aos policiais que, no último dia 25, o mesmo rapaz teria estado no local e subtraído uma quantia aproximada de R$ 2.900.

A partir de imagens que registraram o crime, os agentes constataram que o suspeito era um antigo conhecido da corporação e possuía uma extensa ficha criminal.

Ele, inclusive, alimentava uma ‘fama’ de realizar roubos e furtos para usar drogas.

Durante um patrulhamento, o rapaz foi localizado no Centro e confessou ter entrado na loja para pegar dinheiro. Contou também que realmente já tinha trocado tudo por pedras de crack.

Na Central de Flagrantes, ele foi autuado pelo crime de receptação e furto qualificado, que é inafiançável.