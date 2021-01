Policiais militares tiveram de se deslocar até o Residencial São Cristóvão, região Leste de Anápolis, na noite desta quinta-feira (28), para atender o chamado de uma mulher preocupada.

Por ligação, ela contou aos agentes que o marido, de 38 anos, trabalha como porteiro no local e um morador tinha ido em casa buscar uma arma de fogo para matá-lo.

Quando a equipe chegou no local, encontrou a suposta vítima, que contou realmente ter se desentendido com um outro homem.

A desavença teria sido motivada pela disputa do cargo de síndico do condomínio e o porteiro alega ter sido ameaçado. No entanto, afirmou que não houve por parte do morador nenhuma menção a arma de fogo.

Depois que a briga acabou, o suspeito fugiu. Por isso, só restou aos policiais orientar o trabalhador a buscar a Central de Flagrantes para dar prosseguimento com a denúncia de ameaça.