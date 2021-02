A atriz e apresentadora Maisa Silva, 18, declarou nesta segunda-feira (1º) sua torcida pela eliminação do cantor sertanejo Rodolffo no primeiro paredão do Big Brother Brasil 21. Segundo ela, a decisão é baseada em um comentário que ele fez sobre ela, no Twitter, há mais de dez anos.

Na publicação, trazida à tona agora, por fãs da artista, o músico afirmava: “Não é meio tarde para [José] Serra e para Dilma [Rousseff] discutirem aborto? Agora a Maisa já está aí”. Passados mais de dez anos, algumas pessoas o criticaram, mas outras destacaram que ele mudou nesse tempo e não deveria ser cancelado por isso.

“Embora eu ache que esse tuíte tenha sido completamente imaturo, pesado e maldoso para um adulto fazer sobre uma criança de oito anos, levando em consideração que eu tenho família e que engravidar era o sonho da minha mãe. Eu prefiro acreditar que Rodolffo mudou seu conceito sobre mim e que respeita a mulher de 18 anos que sou.”

Maisa continuou dizendo que é contra todo tipo de ódio e pediu que seus fãs não xinguem Rodolffo por isso. “Mas falando sobre o jogo, visto que eu gostava de todos que estão no paredão, agora eu tenho um motivinho para torcer contra ele. Espero o Rodolffo sair para um dia me conhecer pessoalmente e pedir desculpas”.

Rodolffo foi indicado para o primeiro paredão do BBB 21, ao lado de Sarah e Kerline. Bil também foi mandado para a berlinda, mas conseguiu se salvar na prova Bate e Volta. A decisão do público será anunciada na terça-feira (2), quando acontece a primeira eliminação da temporada.