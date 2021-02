A sanha de vereadores veteranos em querer ensinar os novatos a desempenhar o trabalho deles na Câmara Municipal de Anápolis segue dando errado.

E o que ocorreu na sessão ordinária desta terça-feira (02) é prova disso.

Eleito pelo PSB, o ortopedista José Fernandes subiu à tribuna para pedir mais rapidez na vacinação de médicos da cidade e lembrou que o Cremego já havia disponibilizado as instalações do órgão para ajudar nessa missão.

Domingos de Paula (PV), mais conhecido como ‘Dominguinhos’, logo assumiu o microfone e aos risos ironizou a petição do colega. “Chega a ser hilário”, disse.

Para o verde, há outros profissionais na linha de frente que precisam ser atendidos antes dos médicos.

A ignorância de Dominguinhos sobre o assunto não passou batida pelo vereador-médico.

“Quando rebater uma fala minha, pode rebater com mais conteúdo. O que eu estou falando está no plano nacional de imunização”, lembrou José Fernandes, que integra a comissão de Saúde da Casa e é um dos escalados para representar o Legislativo anapolino no acompanhamento da estratégia municipal de enfrentamento à pandemia.

Dominguinhos se estressou e replicou dizendo que não havia ofendido o colega, mas que iria rever o que disse e pediria desculpas na próxima sessão.

Veja a partir do minuto 59, no vídeo a seguir.