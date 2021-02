Andressa Suita, 33, ex-mulher do cantor sertanejo Gusttavo Lima, 31, afirmou que prefere não rotular seu relacionamento com o artista, em participação no primeiro episódio do programa de Sabrina Sato, o SaladaSato, que é publicado no canal do YouTube de Sabrina.

Além de Andressa, estavam também no episódio Kika Sato, mãe da apresentadora, e Paulo Gustavo. Kika perguntou a Andressa se ela havia retomado o relacionamento e então a influenciadora respondeu: “Sou a favor da família, sempre sou a favor da família, mas os dois tem que estar felizes, né”. Dito isso, ela afirmou que não quer rotular a relação que tem com Gusttavo e que tudo acontecerá “no tempo de Deus”.

“Esse tempo foi legal, importante para eu me reencontrar, buscar minha autoestima e saber que eu sou dona de mim e não depositar minha felicidade no outro. Quando tudo isso aconteceu, até falei para o Gusttavo ‘muito obrigada'”, explicou Andressa sobre o término.

O casal se separou em outubro de 2020 e causou muitos comentários na Internet. “Eu vi que foi tão necessário porque eu amadureci tanto como mulher e antes eu colocava uma dependência da minha felicidade no meu marido, no Gusttavo, e eu vi que hoje eu vi que eu tenho que ser feliz por mim. Para meus filhos serem felizes. E ele também viu isso”, completou a influenciadora.

Andressa também falou que enxergou nas redes sociais uma plataforma para dar satisfação a seus seguidores e contar sobre o relacionamento. “Eu sempre expus muito minha vida pessoal, então quando acabou eu me senti no direito de falar com as pessoas”, explicou.

Ela também conta que apesar do término, os dois ainda se veem muito por causa de seus filhos Samuel e Gabriel. “As crianças estão amando porque o Gusttavo virou um paizão que às vezes ele não era porque eu tomei aquela área toda, ‘meus filhos, minha maternidade'”, fala, “Ele amadureceu muito e hoje ele pega, leva, dá banho, ele não fazia tudo isso porque eu não deixava. Então foi necessário”.

A influenciadora ainda afirma que está esperando a pandemia do coronavírus ter um controle maior para colocar seus filhos na escola. Andressa e Gusttavo foram vistos recentemente em Angra dos Reis durante um passeio de lancha.