Um idoso, de 82 anos, tomou um baita susto na madrugada deste domingo (07) enquanto descansava dentro da própria residência na Rua Floriano Feixoto, uma das tradicionais vias do Centro de Anápolis.

O morador foi surpreendido por um barulho muito alto vindo da garagem.

Ao se dirigir até o local, foi surpreendido pela entrada da casa totalmente destruída e um veículo desconhecido quase dentro da garagem, após esmagar e forçar passagem pelo portão do imóvel.

Para piorar o susto, o idoso visualizou o que parecia ser um homem desmaiado ao volante.

A situação só foi normalizada com a chegada dos policiais militares, que conseguiram descobrir o que realmente desencadeou o episódio.

Já recomposto, o motorista, que é um jovem de 22 anos, explicou que queria apenas tirar um cochilo e que o carro se movimentou sozinho enquanto estava inconsciente.

Ele também se desculpou com o morador da casa e prometeu arcar com todas as despesas correspondentes aos danos materiais causados, evitando quaisquer visitas até a delegacia.

Fora os danos ao portão, nada mais foi gravemente prejudicado e ninguém foi ferido.