Um rapaz ainda não identificado morreu na manhã desta segunda-feira (08) após um acidente de trânsito, na GO-330, no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

Informações preliminares dão conta de que o motorista de um Chevrolet Celta teria colidido com a vítima, que estava de moto, enquanto finalizava um retorno, nas proximidades do Posto Tabocão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionados, mas não havia mais como salvar o motociclista.

O proprietário do carro permaneceu no local para prestar toda a assistência necessária e a Polícia Militar também isolou a cena do acidente.

O Instituto Médico Legal (IML) já foi acionado para fazer a remoção do corpo.

Mais informações a qualquer momento.