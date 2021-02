Suender usou o campo em que é popular, as redes sociais, para rebater a insinuação de Leandro Ribeiro de que o mandato dele pode estar em risco caso se mantenha beligerante na Câmara.

Como repercutido pela seção Rápidas do Portal 6, o presidente da Casa disse em entrevista à Rádio Manchester que a ideia de emparedar o parlamentar do PSL por falta de decoro já é discutida internamente.

No Instagram, o policial federal disse que ‘não vai se calar com ameaças’ e ameaçou: “se preciso for, vamos às ruas”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por POLICIAL FEDERAL SUENDER (@pf.suender)

Navegue pelo assunto Clima esquenta na Câmara de Anápolis e Leandro insinua cassação de Suender Em votações em que enfrentou o presidente da Câmara, o policial foi pesadamente derrotado