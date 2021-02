O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil cumpriu, na manhã desta segunda (15), mandados de prisão temporária contra dois homens de 27 e 30 anos.

Ambos são apontados como autores do homicídio qualificado contra Walisson Alexandre Amaral, de 30 anos, em julho de 2019, no Setor Jardim Palmares, região Leste de Anápolis.

De acordo com a corporação, a vítima havia saído da cadeia há poucos meses e estava em casa, bebendo e comendo churrasco com alguns colegas, quando os criminosos apareceram.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que dois homens armados chegaram em um HB20 e invadiram o imóvel. Lá dentro, executaram a vitima com oito tiros de pistola calibre .40.

Ao Portal 6, o delegado Wlisses Valentim, titular do GIH, explicou que apenas um dos suspeitos foi ouvido até o momento e não assumiu a autoria, apenas jogou a culpa do crime no outro preso.

A principal suspeita da equipe, segundo o delegado, é que a execução tenha sido motivada por acerto de contas, “já que a vitima era do mundo do crime e tinha acabado de sair da cadeia”.

Um dos presos tem passagens por roubo e associação criminosa. O outro por roubo, estelionato e furto. Os dois já estão à disposição da Justiça no Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública da cidade.