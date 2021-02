Policiais militares tiveram de se deslocar até uma fazenda, nas proximidades da Vila Jaiara, região Norte de Anápolis, no início da manhã desta terça-feira (16), para atender a denúncia de um crime.

No local, o proprietário contou que, por volta de 03h, as terras dele foram invadidas por criminosos que mataram uma vaca e feriram outra no pescoço.

Além disso, toda a carne foi cuidadosamente arrancada e levada. Os invasores deixaram apenas a carcaça do animal na beira da estrada.

A outra vaca precisou receber cuidados para não morrer e o dono da fazenda afirmou aos policiais que não é a primeira vez que bandidos entram no local para pegar o gado.

O caso foi registrado como furto e deverá ser investigado pela Polícia Civil.