A multa para o forró que foi flagrado com mais de 300 idosos durante o final de semana de Carnaval em Anápolis pode chegar a R$ 85 mil.

Um procedimento administrativo foi aberto pela Vigilância Sanitária e, enquanto estiver em curso, o estabelecimento permanece interditado.

O nome do local não foi divulgado e por isso o Portal 6 não conseguiu contato para ouvir o posicionamento dos responsáveis, que terão amplo direito à defesa.

Mostrado em primeira mão ontem (15) com imagens exclusivas, o caso ganhou repercussão nacional nesta terça-feira (16).

O que chamou atenção da Vigilância Sanitária foi o fato de os presentes no forró representarem o grupo de risco com a maior taxa de mortalidade na cidade, que conta com 465 óbitos até o último boletim.