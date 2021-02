O grau moderado da matriz de risco começa a valer em Anápolis a partir da próxima segunda-feira (22).

Confira, abaixo, o que diz o protocolo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), para o segmento de alimentação:

Hipermercados, supermercados, atacadistas, açougues, minimercados e afins só devem permitir a entrada de uma pessoa por unidade familiar. Lojas de conveniência não podem abrir.

Restaurantes, bares e distribuidoras de bebidas, lanchonetes, padarias, pamonharias, pizzarias, pit dogs, food trucks e similares continuam abertos todos os dias da semana, inclusive feriados, mas com restrições.

São elas: apenas 30% da capacidade máxima de ocupação e até às 22h. Após esse horário funcionamento somente por delivery, retirada ou drive-thru.

O mercado do produtor deverá funcionar com até 300 clientes de maneira simultânea. Já as feiras terão esquema de rodízio, ainda a ser definido por normativa específica do órgão competente.

A íntegra do documento com as regras, pode ser conferido e baixado aqui.