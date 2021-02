Várias equipes da Polícia Militar, incluindo Força Tática e Companhia de Policiamento Especializado (CPE), tiveram de se mobilizar na madrugada deste sábado (20) para encerrar uma festa clandestina.

Batizado como “Noite Xerecard”, o evento foi divulgado pelas redes sociais sem informações sobre local e horário. O flyer de divulgação informava apenas que a entrada das mulheres era gratuita e para os homens custava R$ 30.

A festa aconteceu em uma chácara da zona rural de Anápolis, nas proximidades da Vila São Vicente, e tinha mais de 200 pessoas. Os policiais chegaram no local após receber denúncias.

Além de não seguirem as medidas de segurança contra a Covid-19, como distanciamento e uso de máscaras, as equipes também encontraram drogas e carros irregulares no espaço.

Dentre os registros de crimes está o de um jovem de 21 anos que foi flagrado com maconha, dichavador e papel de ceda no bolso da calça. Ele teve de assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para prestar esclarecimentos à Justiça.

Já entre os veículos, ao menos 10 tiveram de ser apreendidos e conduzidos ao Centro Pátio porque os motoristas estavam sem habilitação ou sem documentos. Alguns carros também estavam adulterados.

A ação policial começou no início da madrugada e foi encerrada depois das 05h.

Mais informações a qualquer momento.