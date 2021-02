O prazo de inscrição no programa de Estágio 2021 da Enel Distribuição foi prorrogado e os interessados terão até o dia 28 de fevereiro para se cadastrarem.

Ao todo serão disponibilizadas 150 vagas em diversos estados do Brasil. Em Goiás, serão cerca de 20 vagas distribuídas entre Anápolis, Goiânia e Formosa.

Estar cursando ensino superior nas áreas de Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Engenharias, Ciência da Computação e Sistemas de Informação, está entre os requisitos para a seletiva da empresa.

Os selecionados deverão ter ainda disponibilidade para turnos de 06h e conhecimento intermediário no pacote office.

A empresa energética oferece bolsa auxílio, além de vales alimentação e de transporte.

Ao término do programa, que tem duração de 18 a 24 meses, o objetivo é que os estagiários estejam aptos a participarem de processos seletivos das posições de Técnico ou Analista Júnior da Enel.

As inscrições devem ser feitas diretamente no site da Enel e a data para início do trabalho está prevista para o próximo mês de abril.