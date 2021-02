Está repercutindo em todo o Brasil, nesta semana, a morte de Josaphat Sérgio Sigiani, de 43 anos, que foi espancado após a filhinha dele, de oito anos, gritar que estava sendo abusada sexualmente no meio da rua.

O homem morava em Varginha, em Minas Gerais, e teria passado a noite do último domingo (21) consumindo bebidas alcoólicas. Depois, no final da madrugada, saiu com a criança para comprar um lanche.

Neste momento, teria empurrado a menina para trás de um ônibus e tentado beijar e passar as mãos nas partes íntimas dela.

Desesperada, a garotinha pediu socorro e foi ouvida por moradores da região, que se revoltaram. Algumas pessoas então apareceram e começaram a bater em Josaphat.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas o homem já estava todo ensanguentado e sem os sinais vitais.

A Polícia Militar também esteve no local e soube pela criança que essa não foi a primeira vez que sofreu abusos do genitor.

A menor afirmou que já foi obrigada até a ter relações sexuais com ele, mas não soube precisar há quanto tempo estava passando por essa situação.

Josaphat também teria sido denunciado há poucos dias e estava sendo investigado por uma possível importunação sexual contra uma adolescente de 14 anos, que teria ficado de babá da filha dele no começo do mês.