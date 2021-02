Uma jovem de 24 anos precisou acionar a Polícia Militar, nesta quarta-feira (24), após o supermercado dela, na Nova Vila Jaiara, região Norte de Anápolis, ser alvo de uma ação criminosa.

Ao longo do expediente, funcionários do estabelecimento perceberam que um homem, de 32 anos, entrava e saía várias vezes, sendo que em um delas comprou apenas duas unidades de cebola.

Instantes depois, uma vizinha denunciou que o suspeito estaria nas proximidades tentando vender vários produtos que seriam do supermercado, como coador de café, cappuccino, molho de pimenta e temperos.

A proprietária, indignada, ainda o chamou quando viu que estava passando de bicicleta na rua e teria ouvido do homem que ele voltaria para pagar.

Quando os policiais chegaram no local, fizeram um patrulhamento e encontraram o suspeito andando a pé. Ele se fez de desentendido para os agentes e disse que se havia furtado o estabelecimento, não se recordava.

Já sobre a bicicleta usada no momento do crime, o homem afirmou que pertencia ao patrão e tinha pego emprestada. O pertence não estava mais com ele, mas foi localizada posteriormente na residência em que vive.

Na Central de Flagrantes, ele foi autuado por furto e está à disposição da Justiça.