Uma viatura em patrulha da Polícia Militar (PM) foi surpreendida com um chamado para auxiliar em uma ocorrência para lá de peculiar na tarde de sábado (27) em Anápolis.

Isso porque um jovem morador do Residencial Mônica Braga tirava um cochilo quando foi despertado pela mãe, que afirmou ter escutado um barulho estranho no quintal.

As suspeitas da senhora se provaram verdadeiras quando o filho saiu para averiguar e encontrou a porta do carro aberta e um estranho em cima do muro tentando pular pra dentro da casa.

O súbito encontro assustou não só o morador. Isso porque o suspeito se atrapalhou ao ver o proprietário e acabou escorregando durante a manobra, caindo sem jeito na residência.

O jovem o deteve até a chegada dos policiais. Já no local, os militares precisaram encaminhar o invasor até o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), porque ele reclamava de dores fortes no tornozelo.

Após análise médica na unidade, foi constatado que o ladrão fraturou o tornozelo em duas partes diferentes e que teria que passar por uma cirurgia.

Porém, a lesão não mudou em nada o destino do homem, apenas o adiou, já que foi lavrado um Auto de Prisão em Flagrante na Central de Flagrantes contra ele, pelo crime de tentativa de furto qualificado.