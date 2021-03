Ainda em março a Caixa Econômica Federal deve instalar um posto de atendimento na região do Munir Calixto, localizado no estremo Sul de Anápolis, cujos os bairros contam com mais de 30 mil moradores.

A informação veio por escrito, em resposta a um ofício protocolado junto ao banco pelo diretório local MDB, presidido por Márcio Corrêa, e deputado federal João Campos (Republicanos).

No documento é dito também que a unidade ficará dentro do Mercado Sobral, no Residencial do Cerrado, e que mais postos podem ser abertos em breve.

Essa será a primeira unidade bancária instalada naquela adjacência.