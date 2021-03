Mais uma leva de mortes em decorrência das complicações da Covid-19 foi registrada pela Vigilância Epidemiológica de Anápolis neste sábado (06). Chegou a 522 o número de vidas perdidas pela doença.

Uma mulher, de 59 anos, que faleceu no dia 04; e dois homens, 54 e 69 anos, que foram a óbito no dia 05, foram as vítimas mais recentes que as unidades comunicaram à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

A ocupação de leitos de UTIs da rede municipal atingiu 93% – 56 dos 60 encontram-se com moradores acometidos pela Covid-19. Das 87 enfermarias, 74 também estão ocupadas – um recorde de 85%.

Nas últimas 24h, 119 novos casos foram confirmados. Receberam diagnóstico laboratorial para doença 57 moradoras, com idade entre 15 e 89 anos, e 62 moradores, de nove meses a 91 anos.

O acumulado de confirmações está em 24.879, sendo há mais de 1.800 pacientes com casos ativos em condição de isolamento domiciliar. 22.367 já se curaram, de acordo com a Semusa.

