O rápido avanço da pandemia do novo coronavírus em Anápolis fez com que a Prefeitura se mobilizasse para garantir novos leitos de UTI e de enfermaria na cidade.

Inaugurados neste sábado (06), 13 dos novos espaços foram destinados à UTI e se dividem entre quatro unidades de saúde.

Seis deles estão localizados no Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves, quatro no Ânima Centro Hospitalar, dois na UPA Vila Esperança e um no Hospital Municipal Jamel Cecílio.

Ao todo, Anápolis agora conta com 73 leitos de UTI exclusivos para o tratamento de moradores do município.

Todos os seis novos leitos de enfermaria foram inaugurados na UPA Vila Esperança, totalizando 93 vagas em toda a cidade.

Há apenas dois dias, a rede municipal estava com a taxa de ocupação dos leitos exclusivos de UTI acima da casa dos 90%.

Tanto que esta ação de combate à pandemia veio logo após a instauração do lockdown na cidade – medida máxima de restrição e circulação de pessoas.

Anápolis passa pelo momento mais delicado desde o início do cenário pandêmico na cidade, que se iniciou há 1 ano.