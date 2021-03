Os hospitais notificaram à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) nesta terça-feira (09) 17 novos óbitos de pacientes de Anápolis com Covid-19. Com esse recorde, chegou a marca de 555 o número de vidas perdidas desde o início da pandemia.

De acordo com a pasta, as confirmações de morte que chegaram hoje foram de um homem, de 85 anos, que faleceu no dia 31 de janeiro; dois homens, 59 e 76, que foram a óbito no último dia 03; um homem, de 71, que morreu no dia 05; e um homem, de 61, que perdeu a vida no dia 06.

Além de um homem, de 75, e duas mulheres, 80 e 85, que faleceram no dia 07; duas mulheres, de 77 e 90, e dois homens, de 75 e 97, que foram a óbito no dia 08; e cinco mulheres, de 26, 50, 70, 71 e 87, que não resistiram nesta terça.

As vítimas são oriundas do Centro de Internação Norma Pizzari, UPA da Vila Esperança, Hospital Municipal, Hospital de Urgências, Hospital Evangélico, Ânima e Clínica Cliame. As unidades estão com dificuldades na contabilização diária de óbitos decorrentes da Covid-19 e por isso a notificação à Semusa chega com atraso.

Nas últimas 24h foram confirmados 195 casos em Anápolis – 123 de moradores do sexo feminino, com idade entre 21 e 90 anos, e 72 de moradores do sexo masculino, de dez a 87 anos. O total acumulado está em 25.434, sendo que 22.764 referem-se à pacientes que já receberam alta.

Conforme o painel de leitos da Semusa, 68 das 73 UTIs públicas e exclusivas para atender Anápolis encontram-se neste momento com pacientes se tratando das complicações da Covid-19, assim como 75 das 93 enfermarias.