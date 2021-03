Onze novas vítimas fatais das complicações da Covid-19 tiveram o óbito notificado à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) nesta sexta-feira (12). São elas:

– um idoso, de 84 anos, que faleceu na UPA da Vila Esperança no último dia 07;

– um idosa, de 69 anos, que faleceu na Santa Casa no último dia 09;

– dois idosos, de 71 anos, que faleceu na UPA da Vila Esperança ontem (11);

– um idoso, de 78 anos, que faleceu no Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves ontem (11);

– uma mulher, de 45 anos, que faleceu no Hospital Evangélico Goiano ontem (11);

– uma mulher, de 62 anos, que faleceu na Santa Casa ontem (11);

– um idoso, de 69 anos, que faleceu no Hospital Municipal ontem (11;

– um idoso, de 78 anos, que faleceu no Hospital Municipal ontem (11);

– um homem, de 58 anos, que faleceu na UPA da Vila Esperança hoje (12); e

– um idoso, de 80 anos, que faleceu no Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves hoje (12).

Com mais essas mortes reportadas pelos hospitais, a pasta passa agora a contabilizar o total de 590 registros.

Nas últimas 24h, 255 moradores receberam diagnóstico laboratorial positivo para Covid-19 – 136 do sexo feminino, com idade entre 12 e 83 anos, e 119 do sexo masculino, de um a 90 anos.

Anápolis acumula 26.143 casos confirmados, sendo que 23.134 se referem à pacientes que já receberam alta. Atualmente, 70 das 73 UTIs para Covid-19 encontram-se ocupadas, assim como 95 das 99 enfermarias.