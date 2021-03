A Prefeitura de Anápolis confirmou neste sábado (13) o fim do lockdown e a volta ao risco moderado da matriz de risco.

A medida passa a valer a partir de segunda-feira (15), com o término o último decreto municipal atualmente em vigor.

“Portanto, a partir desta data, a cidade volta a adotar medidas restritivas conforme a matriz de risco”, destacou em comunicado oficial.

Porém, como adiantado ontem (12) pelo Portal 6, os protocolos do grau moderado estão sendo revistos e serão divulgados somente neste domingo (14).

Uma coisa é certa: eles serão mais rígidos, uma vez que a cidade só saiu do lockdown por conta da ativação de mais 20 leitos de UTI para Covid-19 no antigo Cais do Jardim Progresso.

A ocupação atual está na casa dos 90% e com esse fôlego chegará na faixa dos 70%, suficiente para garantir o nível moderado por pelo menos uma semana.