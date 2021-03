Está em estado grave e respirando com ajuda de aparelhos o recém-nascido que foi encontrado abandonado dentro de um saco de lixo, em Nerópolis, a 33 km de Anápolis.

O caso foi registrado nessa terça-feira (23) e já está sendo investigado pela Polícia Civil local, que afirmou estar ouvindo moradores para tentar descobrir quem são os responsáveis pela criança.

De acordo com o sargento Edson Alves, que participou do resgate, a equipe da Polícia Militar localizou o bebê em um lote baldio do setor José Honorato.

“Chegando ao local, nos deparamos com uma criança abandonada num saco plástico, jogada em um lote baldio. Tomei a iniciativa e conduzi até um hospital local. Ela já estava roxeando. O cordão umbilical foi rasgado, pelo jeito tinha perdido muito sangue”, relatou ao G1.

Como o quadro clínico já era considerado crítico, o recém-nascido precisou ser encaminhado até a Maternidade São Judas Tadeu, em Goiânia.