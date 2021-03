A vítima do atropelamento na noite desta terça-feira (23), no Km 432 da BR-153, na altura do Autoposto São João, na Vila Jaiara, é André Leonardo dos Santos.

A reportagem do Portal 6 apurou que ele nem chegou a ser socorrido, pois morreu na hora.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local, isolou a área e acionou o Instituto Médico Legal (IML) para a remoção do corpo.

Já devidamente identificado, o autor do atropelamento foi autuado por homicídio culposo.

A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) ficará responsável pelos próximos passos no caso.