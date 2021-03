A Prefeitura de Anápolis emitiu nesta quinta-feira (25) um alerta importante aos moradores que já vacinaram contra a Covid-19.

Segundo a Administração Municipal, mais de 2.600 pessoas que receberam a primeira a dose já deveriam ter buscado tomar a segunda.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) lembrou que a janela de aplicação entre uma e outra é de entre 14 e 28 dias.

Todos que tomaram a vacina devem checar o cartão de imunização e, se estiver nesta condição, buscar um dos sete pontos físicos da cidade.

São eles: estacionamento do Ginásio Newton de Faria, Ginásio da UniEVANGÉLICA, UBS do Anexo Itamaraty, Filostro Machado, JK, além do Banco de Leite e CMTT.

“O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h”, reforçou a Semusa.