A Infra S.A., empresa do Ministério da Infraestrutura que está unificando as estatais Valec e a EPL (Empresa de Planejamento e Logística), deve assinar termo de cooperação com o Governo do Estado para gerir o Centro de Excelência de Tecnologia Ferroviária, que funcionará dentro do Centro de Convenções de Anápolis. A Infra está em processo de finalização de sua estruturação e deve começar a operar no primeiro semestre deste ano.

Considerado o maior complexo tecnológico e de inovação deste setor de transportes da América Latina, o Centro de Excelência de Tecnologia Ferroviária será gerido pela Infra em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.

“As conversas estão bastante adiantadas. Falta apenas marcar a data para assinarmos o termo de cooperação técnica”, comemorou o secretário de Desenvolvimento e Inovação, Marcio Cesar Pereira.

Além do Centro de Excelência de Tecnologia Ferroviária, o Centro de Convenções – considerado um dos mais modernos do país – abrigará eventos diversos, e ainda um centro de inovação composto de uma incubadora/aceleradora, ambiente de capacitação, espaço de coworking e um centro de apoio a negócios.

Quanto ao centro de inovação, Marcio Cesar Pereira conversou com diretor-presidente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), Jefferson de Oliveira Gomes, no dia 16 de março. A pauta da videoconferência foram as possibilidades de futuras parcerias e a troca de experiências.

“O Marco da Inovação foi muito utilizado dentro do IPT. Estamos evoluindo as tratativas para utilizarmos algo parecido no Centro de Convenções de Anápolis”, afirma Marcio.

A futura parceria se dá por meio do Conselho Nacional de Secretários para Assuntos de Ciência Tecnologia e Inovação (Consecti). O IPT é vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, cuja secretária, Patrícia Ellen da Silva, é presidente do Consecti. Marcio Cesar Pereira é diretor regional Centro-Oeste.