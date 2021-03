No início da noite de sábado (27), a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma denúncia de suposto tráfico de drogas na Avenida Pedro Ludovico, na altura do bairro Jardim Nações Unidas.

Chegando no local, encontraram o suspeito em frente a um açougue comendo e ingerindo bebida alcóolica.

Ao notar a chegada dos militares, o homem tentou entrar no local, cujo proprietário parecia ser um conhecido, e fugir da visão da equipe.

O PM’s também entraram e logo conseguiram deter o homem que, antes, conseguiu dispensar uma carga, que não foi identificada na hora pelos policiais.

Questionado, o homem negou com veemência ter largado algo durante a tentativa de fuga. A negativa nas respostas também foram constantes com o dono e funcionário do estabelecimento, que juraram não ter visto nada.

Sendo assim, os policiais recorreram às imagens das câmeras de segurança para confirmar o que tinham visto. E a ideia deu resultado.

Através das filmagens foi possível visualizar o momento em que o suspeito despachou os entorpecentes no chão, que logo foram recolhidos pelo funcionário, na presença do chefe, e escondidos dentro da calça.

As imagens externas também flagraram diversas negociações em que o suspeito ia até o carro e entregava pacotes de entorpecentes para pessoas que se aproximavam e pagavam em dinheiro.

Ao todo, 58 porções análogas de cocaína foram encontradas em posse do rapaz, além de R$2 mil com o suposto traficante e diversas munições de arma de fogo escondidas na gaveta do caixa do chefe.

Diante disso, todos os três foram levados para a delegacia para dar sequência no Auto de Prisão em Flagrante: o suspeito inicial e o funcionário do açougue por tráfico de drogas e o proprietário pela posse irregular de munição de arma de fogo.